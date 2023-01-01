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网站：bitbucket.org

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基于 Web 的版本控制存储库托管服务，适用于使用 Mercurial（从发布到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修订控制系统的源代码和开发项目。 Bitbucket 提供商业计划和免费帐户。截至 2010 年 9 月，它提供具有无限数量私人存储库的免费帐户（免费帐户最多可拥有 5 个用户）。Bitbucket 与 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 软件集成。 它类似于 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 传统上通过私有专有软件代码向专业开发人员推销其服务，特别是自 2010 年被 Atlassian 收购以来。2017 年 2 月，Bitbucket 宣布其平台上已拥有 600 万开发人员和 100 万团队。Bitbucket 具有三种部署模型：云、Bitbucket 服务器和数据中心。

网站： bitbucket.org

免责声明：WebCatalog 与“Bitbucket”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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