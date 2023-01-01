Mint.com 是由 Aaron Patzer 创建的面向美国和加拿大的免费、基于网络的个人财务管理服务。 Mint 最初通过与 Yodlee 合作提供帐户聚合，但后来转而使用 Intuit 连接帐户。 Mint 的主要服务允许用户通过单一用户界面跟踪银行、信用卡、投资和贷款余额和交易，以及创建预算和设定财务目标。 2009年，Mint被Quicken和TurboTax的制造商Intuit收购。截至2010年，Mint.com声称已与超过16,000家美国和加拿大金融机构建立联系，并支持超过1700万个个人金融账户。截至 2013 年 11 月，Mint.com 声称拥有超过 1000 万用户。 2016年，Mint.com声称拥有超过2000万用户。

网站： intuit.com

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