X（原 Twitter）是一种在线社交媒体和社交网络服务，由美国公司 X Corp. 运营，该公司是 Twitter, Inc. 的继任者。 Twitter 是美国的微博和社交网络服务，用户可以在其上发布称为“推文”的消息并与之互动。注册用户可以发布、点赞和转发推文，但未注册用户只能阅读推文。用户通过网站界面、短信服务 (SMS) 或其移动设备应用软件（“应用程序”）访问 Twitter。 Twitter, Inc. 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有超过 25 个办事处。推文最初限制为 140 个字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 语言的推文长度增加了一倍，达到 280 个。大多数帐户的音频和视频推文仍限制为 140 秒。 Twitter 由 Jack Dorsey、Noah Glass、Biz Stone 和 Evan Williams 于 2006 年 3 月创建，并于当年 7 月推出。到 2012 年，超过 1 亿用户每天发布 3.4 亿条推文，该服务平均每天处理 16 亿次搜索查询。 2013年，它是访问量最大的十大网站之一，被誉为“互联网的短信”。截至 2018 年，Twitter 每月活跃用户超过 3.21 亿。 以前是推特。

网站： twitter.com

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