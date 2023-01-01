WebCatalog

X

X

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：twitter.com

使用 WebCatalog 上“X”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

X（原 Twitter）是一种在线社交媒体和社交网络服务，由美国公司 X Corp. 运营，该公司是 Twitter, Inc. 的继任者。 Twitter 是美国的微博和社交网络服务，用户可以在其上发布称为“推文”的消息并与之互动。注册用户可以发布、点赞和转发推文，但未注册用户只能阅读推文。用户通过网站界面、短信服务 (SMS) 或其移动设备应用软件（“应用程序”）访问 Twitter。 Twitter, Inc. 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有超过 25 个办事处。推文最初限制为 140 个字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 语言的推文长度增加了一倍，达到 280 个。大多数帐户的音频和视频推文仍限制为 140 秒。 Twitter 由 Jack Dorsey、Noah Glass、Biz Stone 和 Evan Williams 于 2006 年 3 月创建，并于当年 7 月推出。到 2012 年，超过 1 亿用户每天发布 3.4 亿条推文，该服务平均每天处理 16 亿次搜索查询。 2013年，它是访问量最大的十大网站之一，被誉为“互联网的短信”。截至 2018 年，Twitter 每月活跃用户超过 3.21 亿。 以前是推特。

网站： twitter.com

免责声明：WebCatalog 与“X”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

X Pro

X Pro

tweetdeck.twitter.com

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Minds

Minds

minds.com

Myspace

Myspace

myspace.com

Medium

Medium

medium.com

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

SoundCloud

SoundCloud

soundcloud.com

Plurk

Plurk

plurk.com

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Glue

Glue

glue.im

Mint

Mint

intuit.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策