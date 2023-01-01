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Plurk（）是一项免费的社交网络和微博服务，允许用户通过短信或链接发送更新（也称为 plurks），长度最多可达 360 个文本字符（截至 2016 年 12 月 28 日，立即之前的限制为 210，从最初的限制 140 增加）。然后，更新使用时间线显示在用户的主页上，其中按时间顺序列出收到的所有更新，并交付给选择的其他用户接收它们。其时间线的一个独特功能是水平滚动，这与 Twitter 或 Facebook 等任何其他流行的社交网络或微博网站不同，用户可以在屏幕上看到更多水平运行的帖子，之前的帖子在右侧。每个线程在时间线框架下方显示时间戳，以及响应数量的计数器；一个线程可以有多达 300 到 1000 个响应。用户可以通过 Plurk.com 网站、通过私人消息或即时消息、或者通过兼容的第三方应用程序通过短信来响应其他用户的更新。

网站： plurk.com

免责声明：WebCatalog 与“Plurk”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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