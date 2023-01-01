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Flipboard 是一家新闻聚合器和社交网络聚合公司，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，在纽约、温哥华和北京设有办事处。其软件也称为Flipboard，于2010年7月首次发布。它聚合了来自社交媒体、新闻提要、照片共享网站和其他网站的内容，以杂志的形式呈现，并允许用户“翻阅”文章、图像以及正在分享的视频。读者还可以将故事保存到 Flipboard 杂志中。截至 2016 年 3 月，该公司声称 Flipboard 上的用户已经创建了 2800 万本杂志。该服务可以通过网络浏览器、Microsoft Windows 和 macOS 的 Flipboard 应用程序以及 iOS 和 Android 的移动应用程序访问。该客户端软件免费提供，并已本地化为 21 种语言。

网站： flipboard.com

免责声明：WebCatalog 与“Flipboard”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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