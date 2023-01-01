Facebook Messenger（俗称 Messenger）是一款由 Facebook, Inc. 开发的美国消息应用程序和平台。最初于 2008 年开发为 Facebook Chat，该公司于 2010 年改进了其消息服务，随后于 2011 年 8 月发布了独立的 iOS 和 Android 应用程序， 2018 年第四季度推出独立的 Facebook Portal 硬件，用于基于 Messenger 的通话。随后，Facebook 推出了专用网站界面 (Messenger.com)，并将消息传递功能与 Facebook 主应用程序分离，允许用户使用 Web 界面或下载一个的独立应用程序。 2020 年 4 月，Facebook 正式发布 Messenger for Desktop，支持 Windows 10 和 macOS，并分别在 Microsoft Store 和 App Store 上发布。 用户可以发送消息并交换照片、视频、贴纸、音频和文件，以及对其他用户的消息做出反应并与机器人交互。该服务还支持语音和视频通话。独立应用程序支持使用多个帐户、使用可选的端到端加密进行对话以及玩游戏。

网站： messenger.com

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