惠普公司是一家美国跨国信息技术公司，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，开发个人电脑 (PC)、打印机和相关耗材以及 3D 打印解决方案。它成立于 2015 年 11 月 1 日，作为原惠普公司的企业产品和业务服务部门分拆为新的上市公司惠普企业后的合法继承者。

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