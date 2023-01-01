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Threema 是一款适用于 iOS、Android 和 Windows Phone 的端到端加密即时通讯应用程序。该软件基于隐私设计原则，并且该服务不需要用户提供电话号码或任何其他个人身份信息： Threema应用程序可以匿名使用。除了短信之外，用户还可以拨打语音电话、发送多媒体、位置、语音消息和文件。通过网络应用程序“Threema Web”，可以在个人电脑上使用该服务。Threema 由瑞士公司 Threema GmbH 开发。服务器位于瑞士，开发位于 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 拥有 450 万用户。截至 2019 年 1 月，商业版 Threema Work 已被 3000 家公司和组织使用。

网站： threema.ch

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