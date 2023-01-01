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Voxer 是一家位于旧金山的移动应用程序开发公司，以其免费的智能手机 Voxer Walkie Talkie 应用程序而闻名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 创立，既是一个实时“一键通”系统，也是一个语音消息系统。 Voxer 上的消息在录制时实时传送，然后也以语音消息的形式传送。该应用程序适用于 Android、Windows Phone 和 iOS 操作系统。 2012年4月，该公司从Institutional Venture Partners (IVP)、英特尔投资和其他天使投资者那里筹集了3000万美元的风险融资。

网站： voxer.com

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