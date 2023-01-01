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Paltalk 是一项专有的视频群聊服务，使用户能够通过视频、互联网聊天或语音进行交流。它提供聊天室以及用户创建自己的公共虚拟聊天室的能力。 Paltalk Desktop 可在 macOS 和 Windows 上使用，Paltalk 视频聊天应用程序可在 Android 和 iOS 上使用。虽然基本服务是免费的，基本软件也可以免费下载，但 Paltalk 的创建者 AVM Software 提供收费会员资格和付费升级到功能更强大的版本。 Paltalk 在 2013 年拥有 550 万独立用户。该公司在 2015 年创建的信息图显示，他们的用户数量已超过 1 亿。

网站： paltalk.com

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