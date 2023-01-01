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Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意。用户可以在聊天室中聊天，或者通过 GitHub 登录 Gitter（不涉及与 Gitter 共享用户的 GitHub 密码）来访问他们有权访问的存储库的私人聊天室。 Gitter 与 Slack 类似。与 Slack 一样，它会自动将所有消息记录在云端。

网站： gitter.im

免责声明：WebCatalog 与“Gitter”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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