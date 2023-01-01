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GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 日开始，免费计划允许无限的协作者，但将私人存储库限制为每月 2,000 分钟的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 报告拥有超过 4000 万用户和超过 1 亿个存储库（包括至少 2800 万个公共存储库），使其成为世界上最大的源代码托管平台。

网站： github.com

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