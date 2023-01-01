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GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能在开源 (MIT) 许可证下发布，而附加功能则在专有许可证下发布。

网站： gitlab.com

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