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网站：wire.com

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Wire 是由 Wire Swiss 创建的加密通信和协作应用程序。它适用于 iOS、Android、Windows、macOS、Linux 和 Firefox 等网络浏览器。 Wire 提供了一个协作套件，具有信使、语音通话、视频通话、电话会议、文件共享和外部协作功能，所有这些都受到安全的端到端加密的保护。 Wire 提供三种基于其安全技术的解决方案：Wire Pro（为企业提供 Wire 的协作功能）、Wire Enterprise（包括为大型或受监管组织提供附加功能的 Wire Pro 功能）以及 Wire Red（按需危机协作套件） 。他们还提供 Wire Personal，这是一款供个人使用的安全消息应用程序。

网站： wire.com

免责声明：WebCatalog 与“Wire”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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