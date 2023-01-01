Instagram（通常缩写为 IG 或 Insta）是 Facebook 旗下的美国照片和视频共享社交网络服务，由 Kevin Systrom 和 Mike Krieger 创建，最初于 2010 年 10 月在 iOS 上推出。Android 版本于 2012 年 4 月发布，随后又推出了2012 年 11 月推出功能有限的桌面界面，2014 年 6 月推出 Fire OS 应用程序，2016 年 10 月推出 Windows 10 应用程序。该应用程序允许用户上传可使用过滤器进行编辑并按主题标签和地理标记进行组织的媒体。帖子可以公开分享或与预先批准的关注者分享。用户可以按标签和位置浏览其他用户的内容并查看趋势内容。用户可以喜欢照片并关注其他用户以将其内容添加到源中。 Instagram 最初的特点是只允许内容以 640 像素的正方形 (1:1) 长宽比进行边框，以匹配当时 iPhone 的显示宽度。 2015 年，这些限制被放宽，像素增加到 1080。该服务还增加了消息传递功能，能够在单个帖子中包含多个图像或视频，以及故事功能（类似于其主要对手 Snapchat），该功能允许用户将照片和视频发布到连续的提要中，每个帖子都可以通过其他人各24小时。截至 2019 年 1 月，每天有 5 亿用户使用“故事”功能。2010 年推出后，Instagram 迅速普及，两个月内注册用户达到 100 万，一年内注册用户达到 1000 万，截至 2019 年 5 月注册用户达到 10 亿。 2012 年 4 月，Facebook 以约 10 亿美元现金和股票收购了该服务。截至 2015 年 10 月，已上传超过 400 亿张照片。尽管 Instagram 因其影响力而受到赞扬，但它也一直受到批评，尤其是政策和界面的变化、审查制度的指控以及用户上传的非法或不当内容。 截至 2020 年 7 月，关注最多的人是足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (Cristiano Ronaldo)，拥有超过 2.33 亿关注者。截至 2019 年 1 月 14 日，Instagram 上点赞最多的照片是一张鸡蛋照片，由帐户 @world_record_egg 发布，创建该照片的唯一目的是超越之前凯莉·詹纳 (Kylie Jenner) 帖子获得 1800 万点赞的记录。这张照片目前有超过 5400 万个赞。 Instagram 成为 2010 年代下载量第四大的移动应用程序。

网站： instagram.com

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