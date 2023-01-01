Google Photos 是 Google 开发的照片共享和存储服务。它于 2015 年 5 月宣布，并从该公司前社交网络 Google+ 中分离出来。 Google 相册为用户提供免费且无限制的存储空间，可存储高达 16 兆像素的照片和高达 1080p 分辨率的视频。该服务会自动分析照片，识别各种视觉特征和主题。用户可以搜索照片中的任何内容，该服务返回三个主要类别的结果：人物、地点和事物。 Google Photos 的计算机视觉可以识别人脸（不仅是人类的脸，还包括宠物的脸），将相似的人脸分组在一起（由于隐私法，此功能仅在某些国家/地区可用）；地理地标（例如埃菲尔铁塔）；以及主题，包括生日、建筑、动物、食物等等。 照片服务中不同形式的机器学习可以识别照片内容，自动生成相册，将相似照片动画化为快速视频，在重要时刻呈现过去的记忆，并提高照片和视频的质量。 2017 年 5 月，谷歌宣布对 Google Photos 进行多项更新，包括照片共享提醒和建议、两个用户之间的共享照片库以及实体相册，其中 Photos 会根据面孔、位置、行程或其他区别自动建议收藏。 当发送照片或用 Google 术语“共享”时，Google 相册将充当备份。这只是在社交媒体或其他平台或应用程序之间共享照片时常用的备份工具。 Google Photos 在 2015 年与 Google+ 脱钩后广受好评。评论者喜欢更新后的照片服务，因为它的识别技术、搜索、应用程序和加载时间。尽管如此，人们还是提出了隐私问题，包括谷歌建立该服务的动机、其与政府的关系以及可能要求谷歌交出用户的全部照片历史记录的法律。 Google Photos 的用户采用率很高。五个月后用户数量达到 1 亿，一年后达到 2 亿，截至 2017 年 5 月用户数量达到 5 亿，Google 宣布每天有超过 12 亿张照片上传到该服务，所有上传内容的总数超过 13.7 PB 级存储。相比之下，截至 2017 年底，整个互联网档案馆拥有近 40 PB 的容量。2019 年，Google Photos 的用户数量达到了 10 亿大关。

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