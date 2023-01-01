Gmail 是 Google 开发的免费电子邮件服务。用户可以在网络上访问 Gmail，并使用通过 POP 或 IMAP 协议同步电子邮件内容的第三方程序。 Gmail 于 2004 年 4 月 1 日开始作为有限测试版发布，并于 2009 年 7 月 7 日结束测试阶段。 Gmail 推出时提供的初始存储容量为每位用户 1 GB，远远高于当时竞争对手提供的容量。如今，该服务配备了 15 GB 的存储空间。用户可以接收最大 50 兆字节的电子邮件（包括附件），同时可以发送最大 25 兆字节的电子邮件。为了发送更大的文件，用户可以将 Google Drive 中的文件插入到消息中。 Gmail 具有面向搜索的界面和类似于互联网论坛的“对话视图”。该服务因其早期采用 Ajax 而在网站开发人员中引人注目。 Google 的邮件服务器会出于多种目的自动扫描电子邮件，包括过滤垃圾邮件和恶意软件，以及在电子邮件旁边添加上下文相关的广告。这种广告做法受到了隐私倡导者的强烈批评，因为他们担心无限的数据保留、第三方易于监控、其他电子邮件提供商的用户在向 Gmail 地址发送电子邮件时不同意该政策，以及 Google 可能会改变其通过将信息与其他谷歌数据使用相结合来进一步减少隐私的政策。该公司一直是有关问题的诉讼对象。谷歌表示，电子邮件用户必须“必然期望”他们的电子邮件受到自动处理，并声称该服务不会在潜在敏感信息旁边显示广告，例如提及种族、宗教、性取向、健康或财务报表的信息。 2017 年 6 月，Google 宣布停止将 Gmail 上下文内容用于广告目的，而是依赖通过使用其他服务收集的数据。到 2018 年，Gmail 在全球拥有 15 亿活跃用户。

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