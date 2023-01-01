Tinder 是一款地理社交网络和在线约会应用程序，允许用户根据自己的照片、个人简介和共同兴趣匿名滑动以喜欢或不喜欢其他个人资料。一旦两个用户“匹配”，他们就可以交换消息。Tinder 于 2012 年在初创企业孵化器 Hatch Labs 内推出，是 IAC 和移动应用开发公司 Xtreme Labs 的合资企业。到 2014 年，Tinder 每天的“滑动”次数约为 10 亿次。 Tinder 最初需要访问 Facebook 帐户才能使用该应用程序，但从 2019 年 8 月开始允许用户仅使用电话号码进行注册。可以通过移动应用程序或计算机网络浏览器进行访问。 Tinder 采用免费增值商业模式。

网站： tinder.com

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