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网站：tweetdeck.twitter.com

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% 的市场份额。它可以用作 Web 应用程序、MacOS 应用程序或 Chrome 应用程序。

网站： tweetdeck.twitter.com

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