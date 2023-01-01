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Jimdo 是一家德国网站构建器和一体化托管解决方案，旨在使用户无需任何网页设计经验即可构建自己的网站。该公司是一家私营公司，总部位于德国汉堡，在慕尼黑和东京设有办事处。 Jimdo有两种产品； Creator 和 Dolphin，两者都提供免费和付费计划。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智能驱动的网站构建器，专为具有基本计算机技能的用户而设计，可自动执行大部分网站构建过程。它使用人工智能来了解用户、他们的业务和目标，然后构建一个已经完全个性化的网站来满足他们的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式网站构建器和托管服务，适合具有一定编码技能的用户。

网站： jimdo.com

免责声明：WebCatalog 与“Jimdo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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