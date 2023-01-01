Squarespace, Inc. 是一家美国私营公司，总部位于纽约市。它提供用于网站构建和托管的软件即服务，并允许用户使用预构建的网站模板和拖放元素来创建和修改网页。 2004 年，Anthony Casalena 在马里兰大学就读期间创立了 Squarespace，作为博客托管服务。在 2006 年公司收入达到 100 万美元之前，他是公司唯一的员工。该公司的员工人数从 2010 年的 30 名员工增加到 2015 年的 550 名。到 2014 年，该公司总共筹集了 7850 万美元的风险投资；添加了电子商务工具、域名服务和分析；并用拖放功能替换了其编码后端。

网站： squarespace.com

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