BBC iPlayer 是 BBC 的一项互联网流媒体、回放、电视和广播服务。该服务可在多种设备上使用，包括手机和平板电脑、个人电脑和智能电视。向英国观众提供的 iPlayer 服务不包含商业广告。术语 BBC iPlayer、iPlayer 和 BBC Media Player 指的是观看或收听同一内容的各种方法。在没有电视许可证的情况下，观看或录制任何英国广播公司的直播电视广播，或者在英国观看 BBC 电视重播或 BBC 电视点播节目均属刑事犯罪。 2015 年，BBC 报道称，它正在转向播放音频和视频视频内容通过网络浏览器中的开放 HTML5 标准，而不是通过 Flash 或其 Media Player 移动应用程序。2018 年 10 月 17 日，BBC“iPlayer Radio”品牌被 BBC Sounds 取代。

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