BBC 新闻是英国广播公司 (BBC) 的一个运营业务部门，负责新闻和时事的采集和广播。该部门是世界上最大的广播新闻机构，每天产生约 120 小时的广播和电视节目以及在线新闻报道。该机构在世界各地设有 50 个外国新闻分社和 250 多名记者。 Fran Unsworth 自 2018 年 1 月起担任新闻与时事部总监。该部门的年度预算超过 3.5 亿英镑；该公司拥有 3,500 名员工，其中 2,000 名记者。 BBC 新闻的国内、全球和在线新闻部门均设在欧洲最大的现场新闻编辑室（位于伦敦市中心的广播大楼内）。议会报道由伦敦米尔班克的工作室制作和播出。通过 BBC 英语地区，BBC 还在英格兰各地设有地区中心，并在北爱尔兰、苏格兰和威尔士设有国家新闻中心。所有国家和英语地区都制作自己的本地新闻节目以及其他时事和体育节目。 BBC是一家获得皇家宪章授权的准自治公司，使其在运营上独立于政府，政府无权任命或解雇其总干事，并要求其公正地报告。然而，与所有主要媒体一样，它被英国国内外各个政治派别的指责存在政治偏见。

网站： bbc.com

免责声明：WebCatalog 与“BBC News”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。