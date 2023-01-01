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Sumo Logic, Inc. 是一家基于云的机器数据分析公司，专注于安全、运营和 BI 用例。它提供日志管理和分析服务，利用机器生成的大数据来提供实时 IT 见解。 Sumo Logic 总部位于加利福尼亚州雷德伍德城，由 ArcSight 资深人士 Kumar Saurabh 和 Christian Beedgen 于 2010 年 4 月创立，并获得了来自 Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、红杉资本、Sapphire Ventures、Sutter Hill Ventures 的资金、天使投资人 Shlomo Kramer、Battery Ventures、Tiger Global Management 和富兰克林邓普顿。截至2019年5月，该公司已筹集风险投资总额达3.45亿美元。 2020年9月17日，Sumo Logic以上市公司身份在纳斯达克证券交易所首次公开募股。

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