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Lever 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国软件公司，提供招聘申请人跟踪系统。它由 Sarah Nahm、Nate Smith 和 Randal Truong 于 2012 年创立。 Lever 在 2012 年 9 月的种子轮融资中筹集了 280 万美元，在 2014 年 10 月的 A 轮融资中筹集了 1000 万美元，在 2016 年 1 月的 B 轮融资中又筹集了 2000 万美元。2017 年 7 月，Lever 筹集了 4000 万美元，使总资金达到7000万美元。它得到了一个顾问委员会的支持，其中包括 Box 首席执行官 Aaron Levie、Yahoo! 首席执行官 Marissa Mayer 和 Yelp 首席执行官 Jeremy Stoppelman。

网站： lever.co

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