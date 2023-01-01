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网站：producthunt.com

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Product Hunt 是一个美国网站，可让用户分享和发现新产品。该网站由 Ryan Hoover 于 2013 年 11 月创建，并得到 Y Combinator 的支持。用户提交产品，这些产品按天以线性格式列出。该网站包括类似于 Hacker News 或 Reddit 的评论系统和投票系统。得票最多的产品会上升到每天列表的顶部。 产品分为四类；技术产品（网络应用程序、移动应用程序、硬件产品等）、游戏（PC、网络、移动应用程序）、书籍和播客。提交只需要产品标题、URL 和标语。据 Hoover 称，截至 2016 年，该网站已发现了 50,000 家公司的超过 1 亿种产品。该网站还包括每日电子邮件列表，发送昨天的顶级技术“狩猎”（产品）以及精选集。该摘要还提供游戏和书籍版本。 Product Hunt 还提供 iOS 应用程序、macOS 应用程序、Android 应用程序和 Google Chrome 扩展程序。公司总部位于旧金山。2016年11月，AngelList以2000万美元收购了Product Hunt。

网站： producthunt.com

免责声明：WebCatalog 与“Product Hunt”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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