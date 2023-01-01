替代项 - YouTube Music

SoundCloud

soundcloud.com

SoundCloud 是一家位于德国柏林的在线音频分发平台和音乐共享网站，用户可以通过该平台上传、推广和共享音频。 SoundCloud 由 Alexander Ljung 和 Eric Wahlforss 于 2007 年创立，现已发展成为最大的音乐流媒体服务之一，全球每月用户数量超过 1.75 亿。 SoundCloud 在该平台上提供免费和付费会员资格，适用于桌面和移动设备。 SoundCloud 通过许多艺术家的成功影响了音乐行业，他们利用该服务开启或推进了自己的职业生涯。 SoundCloud 获得了许多投资者和 Twitter 等其他媒体平台的支持，尽管该流媒体平台本身已经解决了...