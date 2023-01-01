If This then That，也称为 IFTTT，是一种基于 Web 的免费软件服务，它创建简单的条件语句链（称为小程序）。 小程序由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服务中发生的更改触发。例如，如果用户使用主题标签发推文或复制照片，则小程序可能会发送电子邮件消息。如果有人在照片中标记用户，Facebook 就会向用户的存档提供信息。除了基于 Web 的应用程序外，该服务还可以在 iOS 和 Android 上运行。 2015 年 2 月，IFTTT 将其原始应用程序更名为 IF，并发布了一套名为 Do 的新应用程序，用户可以使用该应用程序创建快捷应用程序和操作。截至 2015 年，IFTTT 用户每天创建约 2000 万份食谱。 Do 应用程序套件的所有功能已集成到重新设计的 IFTTT 应用程序中。

网站： ifttt.com

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