Facebook（风格化为 facebook）是一家位于加利福尼亚州门洛帕克的美国在线社交媒体和社交网络服务，也是同名公司 Facebook, Inc. 的旗舰服务。它由马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 与哈佛大学的同学和室友共同创立。爱德华多·萨维林、安德鲁·麦科勒姆、达斯汀·莫斯科维茨和克里斯·休斯。 创始人最初将 Facebook 会员资格限制为哈佛学生。会员资格先扩展到哥伦比亚大学、斯坦福大学和耶鲁大学，然后扩展到其他常春藤盟校、麻省理工学院和波士顿地区的高等教育机构，然后是其他各种大学，最后是高中生。自 2006 年以来，任何声称年满 13 岁的人都可以成为 Facebook 的注册用户，尽管这可能会根据当地法律而有所不同。这个名字来自于美国大学生经常使用的脸书名录。 可以通过具有互联网连接的设备（例如个人电脑、平板电脑和智能手机）访问 Facebook。注册后，用户可以创建个人资料，显示有关自己的信息。他们可以发布文本、照片和多媒体，并与同意成为其“朋友”的任何其他用户共享，或者通过不同的隐私设置与任何读者共享。用户还可以使用各种嵌入式应用程序，加入共同兴趣小组，在 Marketplace 上买卖商品或服务，并接收 Facebook 好友的活动以及他们关注的 Facebook 页面活动的通知。 Facebook 声称，截至 2018 年 12 月，其每月活跃用户超过 23 亿，是 2010 年代全球下载次数最多的移动应用。Facebook 一直受到广泛的媒体报道和许多争议，通常涉及用户隐私（就像剑桥分析数据丑闻）、政治操纵（如 2016 年美国大选）、成瘾和自卑等心理影响，以及假新闻、阴谋论、侵犯版权和仇恨言论等内容。评论家指责 Facebook 故意为此类内容的传播提供便利。

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