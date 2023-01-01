WebCatalog

PFL

PFL

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：pfl.com

使用 WebCatalog 上“PFL”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑。

网站： pfl.com

免责声明：WebCatalog 与“PFL”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Reach

Reach

magicreach.ai

Lob

Lob

lob.com

Memo

Memo

memo.co

Zazzle

Zazzle

zazzle.com

Dastomize

Dastomize

dastomize.com

inMarket

inMarket

inmarket.com

Traveling Mailbox

Traveling Mailbox

travelingmailbox.com

DonorView

DonorView

donorview.com

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Keyword Revealer

Keyword Revealer

keywordrevealer.com

Ecomfy Lead

Ecomfy Lead

ecomfylead.com

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

产品

支持

公司

法律信息

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.