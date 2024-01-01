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Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - 适合每个社交网络的类似电视的视频，包含图表、场景、过渡等等。 - 跨所有社交媒体帐户的多流，具有适应的格式和无限的容量。 - 从直播中生成剪辑并轻松分享，无需等待直播结束。网络研讨会和活动 - 创建交互式专业网络研讨会和活动： - 通过登陆页面、注册、电子邮件自动化、交互和报告对活动进行端到端管理。 - 动态、类似电视的视频，包含图形、场景、过渡等等。 - 安全、用户友好的交互式活动室，配有全高清流媒体和观看控件。 - 嵌入代码以将活动室集成到您自己的网站或门户中，并根据您的品牌对其进行完全自定义。内容中心 - 为您的公司门户录制、编辑和共享视频： - 上传您的视频、添加标签、分类到集合中、保护它们并向您的受众发布。 - 使用网络摄像头录制视频并对其进行编辑以添加简介、字幕、背景音乐等。 - 基于浏览器的嵌入式视频播放器，具有自适应多比特率流和高级观看控制。 - 视频分析，用于发现和分析有关观众内容消费的所有信息。如果您想免费测试 Watchity，请申请免费试用：https://www.watchity.com/try-for-free/
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