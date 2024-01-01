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Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
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