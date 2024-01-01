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Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商务商店，您可以在其中访问数千种 3D 资产，或者您也可以通过自己的资产获利。 Breakroom 完全可定制的 3D 环境提供了无限的创造潜力，可以按照您所看到的方式创建您的世界。而且，我们的 Unity SDK 为您提供了无限的自定义机会，让您可以轻松上传自定义区域、内容、游戏或您的团队设计的任何其他 3D 资产。解决方案 身临其境的体验 从电影节和时装秀，到新书发布会和社交活动，Breakroom 一切皆有可能。通过沉浸式品牌体验吸引数字领域的人们，激发观众互动。你有一块空白画布来创造任何你想要的东西——虚拟世界是你的牡蛎。数字总部通过完全可定制的虚拟工作场所重新构想远程工作。其特色包括会议室、办公室、礼堂和员工可以相互联系和社交的社交空间。借助屏幕和网络摄像头共享、白板和消息传递工具，您的数字总部将成为协作活动的中心。虚拟活动 虚拟活动平台可让您以全新的方式与观众联系。通过适用于会议、社交活动、展览等的 3D 虚拟活动解决方案，弥合实体活动和在线活动之间的差距，创造独特且身临其境的数字体验来吸引观众。虚拟教室利用 Breakroom 的沉浸式可定制虚拟教室，将远程学习带入生活。学习者可以在 3D 教室中实时协作和参与，无论身在何处。通过内置的协作和评估工具创建真正的交互式学习体验，以保持学习者的积极性和参与度。

目录:

Entertainment
虚拟活动平台

网站： breakroom.net

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