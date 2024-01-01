Kino Live

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专为激发灵感而设计的视频工作空间交流工具。 Kino 通过营造办公室氛围的视频技术将远程同事聚集在一起。借助 Spaces 技术，每个人都拥有一个专门的空间来与他人互动、协作并受到启发。同事可以像在实体办公室一样在不同空间之间自由移动，从而减少虚拟会议疲劳。通过高清视频和空间动态来模仿自然的工作空间交互，带来更加有机、类似办公室的交互。 Kino 旨在在整个工作日内连接远程同事。 Kino 使远程同事能够真正并肩工作。轻松的协作和自然发生的公司文化。工作流程管理和团队联系只需通过团队在 Kino 的创意环境中参与即可实现。 Kino 融入日常工作流程，激发创造力。它是远程开展联合办公社区的唯一工具。 Kino 提升了视频协作的未来。
目录:
Business
视频会议软件

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