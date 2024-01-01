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Premier Virtual 平台允许组织将招聘转变为无缝的虚拟流程。我们的一体化虚拟招聘套件将使您能够灵活地举办在线招聘会，并为寻求联系的求职者提供 24/7 的访问权限。该平台已帮助超过 60,000 家雇主与超过 700,000 名注册求职者建立联系。高级功能允许招聘人员同时与多个候选人进行沟通。其集成的一对一视频功能允许招聘团队邀请候选人参加视频面试，复制现场活动等等。了解为什么超过 200 个劳动力解决方案委员会已授权我们的平台为其虚拟招聘活动提供支持。安排免费演示，看看添加虚拟招聘会选项是多么容易和高效。

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