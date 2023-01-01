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除此之外，还有一个在线招聘平台，其使命是帮助雇主和求职者之间建立有意义的联系，以便他们能够一起尽力而为。借助Alongside，雇主可以轻松创建和推广他们的招聘广告、与招聘团队协作、筛选收到的申请、组织招聘流程，最重要的是，发现优秀的候选人。

网站： alongside.com

免责声明：WebCatalog 与“Alongside”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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