除此之外，还有一个在线招聘平台，其使命是帮助雇主和求职者之间建立有意义的联系，以便他们能够一起尽力而为。借助Alongside，雇主可以轻松创建和推广他们的招聘广告、与招聘团队协作、筛选收到的申请、组织招聘流程，最重要的是，发现优秀的候选人。

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