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Homerun 是一款在线工具，可通过精美的职位发布和定制的申请表帮助中小型企业进行有意义的招聘。 Homerun 为您的候选人提供清晰的概览，以便您可以作为一个团队轻松地沟通和审查他们 - 所有这些都来自一个简单而美观的应用程序。
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