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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Homerun 是一款在线工具，可通过精美的职位发布和定制的申请表帮助中小型企业进行有意义的招聘。 Homerun 为您的候选人提供清晰的概览，以便您可以作为一个团队轻松地沟通和审查他们 - 所有这些都来自一个简单而美观的应用程序。

网站： homerun.co

免责声明：WebCatalog 与“Homerun”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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