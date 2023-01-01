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CVWarehouse 是一家软件即服务提供商，提供完整的电子招聘解决方案。公司使用 CVWarehouse 为候选人提供清晰的职业页面，其中包含量身定制的职位空缺概述。候选人可以以离散且 100% 保密的方式在线申请。在后端，公司使用 CVWarehouse 申请人跟踪系统 (ATS) 来跟进申请。 ATS 允许公司每天跟踪其招聘流程。

网站： ats.cvwarehouse.com

免责声明：WebCatalog 与“CVWarehouse”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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