Jobkitten
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使用 WebCatalog 上“Jobkitten”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Jobkitten 是一款易于使用的网络应用程序，可让您与同事一起收集、跟踪和审查求职者。专为小型企业和企业家而设计，因此您可以忘记从电子邮件收件箱收集申请并在同事之间转发的麻烦。 Jobkitten 让您可以在一个简洁的小提要中审查和评论申请人，该提要易于排序和搜索。该应用程序针对移动设备进行了优化，最重要的是 - 免费（目前）！
网站： jobkitten.com
免责声明：WebCatalog 与“Jobkitten”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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