Jobkitten 是一款易于使用的网络应用程序，可让您与同事一起收集、跟踪和审查求职者。专为小型企业和企业家而设计，因此您可以忘记从电子邮件收件箱收集申请并在同事之间转发的麻烦。 Jobkitten 让您可以在一个简洁的小提要中审查和评论申请人，该提要易于排序和搜索。该应用程序针对移动设备进行了优化，最重要的是 - 免费（目前）！

网站： jobkitten.com

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