WebCatalog
Interviewer.AI

Interviewer.AI

dashboard.interviewer.ai

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Interviewer.AI”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

我们的 ATS Lite 平台通过人工智能驱动的单向视频采访自动化 80% 的预筛选过程。更高效地筛选候选人 本月使用促销代码 INTERVIEW50 可享受 50% 的折扣。让我们识别您的最佳候选人，以便您可以更有效地招聘优秀人才。注册免费试用（无需信用卡），了解我们如何评估每位候选人，并为您提供一个易于使用的平台，用于筛选、面试和聘用人才库中的最佳候选人。

网站： dashboard.interviewer.ai

免责声明：WebCatalog 与“Interviewer.AI”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Tilr

Tilr

use.tilr.com

Paypro

Paypro

new.payentry.com

iglooHR

iglooHR

app.igloohr.com

Recruiteeverse

Recruiteeverse

recruiteeverse.com

micro1.

micro1.

client.micro1.ai

Willo

Willo

app.willotalent.com

Zenploy

Zenploy

zenploy.io

TestGorilla

TestGorilla

app.testgorilla.com

Talentcube

Talentcube

business.talentcube.de

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

IntelliHire

IntelliHire

portal.intellihire.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策