Vacancy Filler
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下一代 ATS，空缺填充器使招聘人员能够快速提供最佳的候选人体验。它自始至终实现自动化和品牌化，配备了代理模块、人才库、招聘请求、SJT 和测试、背景调查、推荐信、视频筛选和入职等工具，所有这些都以强大的 BI 分析套件为基础。与空缺填充者合作，您将拥有自己的客户经理、英国用户和候选人支持以及与您的人力资源系统的集成。以及更多！
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