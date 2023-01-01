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下一代 ATS，空缺填充器使招聘人员能够快速提供最佳的候选人体验。它自始至终实现自动化和品牌化，配备了代理模块、人才库、招聘请求、SJT 和测试、背景调查、推荐信、视频筛选和入职等工具，所有这些都以强大的 BI 分析套件为基础。与空缺填充者合作，您将拥有自己的客户经理、英国用户和候选人支持以及与您的人力资源系统的集成。以及更多！

网站： vacancy-filler.co.uk

免责声明：WebCatalog 与“Vacancy Filler”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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