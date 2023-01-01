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iglooHR 提供最简单的方式来组织您的招聘流程。我们是一种现代化的创新工具，旨在降低传统 ATS 解决方案的复杂性。同时，我们希望提供保持招聘整洁高效所需的所有功能。主要功能包括简单的候选人导入、可定制的招聘渠道、工作报告、轻松的预约安排以及通过极快的搜索建立人才库。

网站： igloohr.com

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