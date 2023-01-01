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Indivizo 提供人工智能驱动的招聘平台和自动化招聘工具，帮助人力资源专业人士更快地招聘顶尖人才。他们的解决方案适合各种不同的招聘需求 - 它可以作为完全可定制的端到端 ATS 平台、即用型即插即用招聘流程或独立的自动化招聘工具。他们的重点始终是让申请人有机会以公正、客观的方式展示自己的才能，从而做出更好的、基于数据的招聘决策。

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