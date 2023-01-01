HRMatrix 是一种在线人力资源管理解决方案，带有嵌入式自动化人工智能招聘机器人。 HRMatrix 谈话面试机器人内置最先进的人工智能，以促进面试过程。它可以用作招聘过程中更好决策的初步工具。 HRMatrix Web 和移动应用程序简化了从雇用到退休的员工生命周期。安排一个演示来看看它的工作原理！

网站： orblogic.com

免责声明：WebCatalog 与“HRMatrix”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。