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HRMatrix 是一种在线人力资源管理解决方案，带有嵌入式自动化人工智能招聘机器人。 HRMatrix 谈话面试机器人内置最先进的人工智能，以促进面试过程。它可以用作招聘过程中更好决策的初步工具。 HRMatrix Web 和移动应用程序简化了从雇用到退休的员工生命周期。安排一个演示来看看它的工作原理！
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