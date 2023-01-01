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Recruitive Ltd 是英国领先的端到端云招聘软件解决方案供应商，专为人力资源、招聘团队和招聘经理设计，同时显着增强候选人的旅程。我们屡获殊荣的技术使您能够在内部管理整个招聘流程。我们提供基于云的 ATS 招聘软件、入职软件和定制职业网站，这是真正的端到端解决方案。今天请求免费演示。

网站： posting.recruitive.com

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