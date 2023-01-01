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Blue Octopus 成立于 2010 年。Octo ATS 专为人力资源和内部招聘团队打造，Octo 简化了招聘流程，提供最佳的在线候选人体验（由我们自己的职业网站支持），并通过我们的候选人提高新员工保留率入职微型网站（由 ATS 中的入职工作流程提供支持）。
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