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Blue Octopus 成立于 2010 年。Octo ATS 专为人力资源和内部招聘团队打造，Octo 简化了招聘流程，提供最佳的在线候选人体验（由我们自己的职业网站支持），并通过我们的候选人提高新员工保留率入职微型网站（由 ATS 中的入职工作流程提供支持）。

网站： octo.blueoctopus.co.uk

免责声明：WebCatalog 与“Octo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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