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Heyrecruit 旨在帮助您优化招聘流程并吸引最优秀的人才。通过我们跨 400 多个不同招聘委员会的集成多发布信息吸引更多候选人。满足您招聘需求的直观全能软件。通过交互式职业页面和令人惊叹的招聘广告（在移动设备上看起来很棒）来打造您的雇主品牌。缩短申请流程以获得更好的候选人体验。我们易于使用的 ATS 是您发展业务的现代方式。

网站： heyrecruit.de

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