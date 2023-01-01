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Beetween 是一款招聘软件 (ATS)，可让您实现从多重发布到生成雇佣合同的整个招聘流程的非物质化。借助我们完全模块化的平台，您可以定制您的简历库，通过电子邮件、短信或视频与候选人和经理沟通，通过申请跟踪文件改进候选人路径，以协作模式招聘，分析您的招聘...

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