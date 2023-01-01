Recruitify 是一个用户友好的 SaaS、基于云的人工智能平台，它将 CRM、ATS、销售和招聘管理与客户和候选人集成在一起。实施速度快且易于使用。平台帮助您发现、获取和管理最优秀的人才。我们不限制招聘流程的数量。不断优化公司的成本、工作流程和流程，直至完美。 Recruitify 的功能可以让您的招聘流程更加顺畅和快捷。

网站： recruitify.ai

免责声明：WebCatalog 与“Recruitify”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。