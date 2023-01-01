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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

借助我们友好而强大的 ATS，减少您的招聘时间、衡量和改进您的招聘流程。创建多语言职位，将其发布在随附的职业门户网站上，并关注 ATS 友好协作看板上的申请。从您的 LinkedIn 或 Indeed 帐户神奇地寻找更多候选人。只需单击一下即可创建多语言工作和电子邮件模板并进行交流！与 Hubspot CRM、Outlook 和 Gmail 集成。立即获取演示！

网站： ats.nextal.com

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