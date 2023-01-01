借助我们友好而强大的 ATS，减少您的招聘时间、衡量和改进您的招聘流程。创建多语言职位，将其发布在随附的职业门户网站上，并关注 ATS 友好协作看板上的申请。从您的 LinkedIn 或 Indeed 帐户神奇地寻找更多候选人。只需单击一下即可创建多语言工作和电子邮件模板并进行交流！与 Hubspot CRM、Outlook 和 Gmail 集成。立即获取演示！

网站： ats.nextal.com

免责声明：WebCatalog 与“Nextal”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。